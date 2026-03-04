Bildung: CDU will Landesprogramm mit Fusionsprämie für kleine Kitas

Erfurt (dpa/th) - In der Debatte über den Umgang mit den zurückgehenden Kinderzahlen in Kitas schlägt die Thüringer CDU-Fraktion ein Landesprogramm mit Fusionsprämien vor. "Mit dem Landesprogramm geben wir Trägern und Gemeinden ein Instrument an die Hand, um aktiv Verantwortung zu übernehmen und passgenaue Lösungen vor Ort zu entwickeln – sei es durch Kooperationen, Zusammenschlüsse oder neue Nutzungskonzepte", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es gehe um verlässliche Angebote in der Fläche.