Bildung: CDU-Abgeordneter hofft auf Lösung für Thüringenkolleg

Erfurt (dpa/th) - Das geplante Aus für das Thüringenkolleg in Weimar trifft weiterhin auf Kritik - auch innerhalb der CDU. "Ich bin als lokaler Abgeordneter dagegen, weil ich glaube, dass wir schon eine Chance auch für den zweiten Bildungsweg brauchen und die letztlich mit dem Thüringenkolleg realisieren können", sagte CDU-Landtagsabgeordnete Lennart Geibert der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er hofft, dass das Bildungsministerium einen Vorschlag auf den Tisch legt, wie es weitergehen kann. Es sei der falsche Ansatz, bei Bildung zu sparen.