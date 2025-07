Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben in diesem Jahr 5.863 junge Menschen erfolgreich das Abitur gemacht. Damit liegt die Erfolgsquote mit 96,7 Prozent leicht über dem Wert des vergangenen Jahrgangs (96 Prozent), wie aus Daten des Thüringer Bildungsministeriums hervorgeht. Insgesamt hatten 6.061 Gymnasiasten an den Abiturprüfungen teilgenommen. Wie im vergangenen Jahr liegt der landesweite Notenschnitt bei 2,13.