München (dpa/lby) - Wenn in einem Monat mit der Klausur im Fach Deutsch am 29. Mai die Abiturprüfungen in Bayern starten, wird vieles so sein wie immer. Manches aber ist heuer auch ganz anders, denn der diesjährige Abiturjahrgang ist ein besonderer: Wegen der Umstellung von G8 auf G9 treten wesentlich weniger Kandidatinnen und Kandidaten an als üblich. Das hat Folgen. Die Deutsche Presse-Agentur erklärt, was es mit dem "Abi 25" auf sich hat.