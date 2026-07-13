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Bildung 266 Abiturientinnen und Abiturienten mit Bestnote 1,0

Mehr als 10.800 junge Menschen in Sachsen feiern ihr Abi – einige schafften die Bestnote. Der Kultusminister lobt Absolventen und Lehrer für konstant gute Ergebnisse.

Bildung: 266 Abiturientinnen und Abiturienten mit Bestnote 1,0
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Der Abiturnotendurchschnitt lag in diesem Schuljahr bei 2,23. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden (dpa/sn) - Sie können auf ihre Leistung besonders stolz sein: 266 Abiturientinnen und Abiturienten haben mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen. Insgesamt erreichten in diesem Schuljahr rund 10.800 sächsische Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife, wie das Kulturministerium mitteilte. Das waren knapp 700 mehr als vor einem Jahr. Der Notenschnitt lag mit 2,23 in etwa auf dem Niveau von 2024/2025.

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Kultusminister Conrad Clemens gratulierte den Abiturientinnen und Abiturienten zu ihrem erfolgreichen Abschluss. "Die konstant guten Ergebnisse zeigen, wie beständig an unseren Schulen gearbeitet wird", sagte der CDU-Politiker. "Hier trifft der Fleiß der Schülerinnen und Schüler auf die verlässliche Unterstützung ihrer Lehrkräfte."