Bildung: 266 Abiturientinnen und Abiturienten mit Bestnote 1,0

Dresden (dpa/sn) - Sie können auf ihre Leistung besonders stolz sein: 266 Abiturientinnen und Abiturienten haben mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen. Insgesamt erreichten in diesem Schuljahr rund 10.800 sächsische Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife, wie das Kulturministerium mitteilte. Das waren knapp 700 mehr als vor einem Jahr. Der Notenschnitt lag mit 2,23 in etwa auf dem Niveau von 2024/2025.