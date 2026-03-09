Bildung: 1.500 Euro für beste Schulbibliothek – Bewerbungen möglich

Erfurt (dpa/th)- Thüringen sucht erneut die engagierteste Schulbibliothek. Bis zum 24. April können sich Schulen in Thüringen mit einem Projekt bewerben, wie das Bildungsministerium mitteilte. Der erste Platz ist demnach mit 1.500 Euro dotiert, der zweite Platz bekommt 1.000 Euro und der dritte Platz 500 Euro. Die Auszeichnung soll Schulen ehren, die ihren Schülerinnen und Schülern besonders engagiert das Lesen beibringen. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben, die Verleihung findet im September statt.