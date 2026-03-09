Bildung: 1.500 Euro für beste Schulbibliothek – Bewerbungen möglich

 
  6. 1.500 Euro für beste Schulbibliothek – Bewerbungen möglich

1.500 Euro für beste Schulbibliothek – Bewerbungen möglich

Schulen in Thüringen können sich bis zum 24. April für den Preis der engagiertesten Schulbibliothek bewerben. Die Auszeichnung würdigt kreative Leseförderung.

1.500 Euro für beste Schulbibliothek – Bewerbungen möglich
Thüringen ehrt die engagierteste Schulbibliothek. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Erfurt (dpa/th)- Thüringen sucht erneut die engagierteste Schulbibliothek. Bis zum 24. April können sich Schulen in Thüringen mit einem Projekt bewerben, wie das Bildungsministerium mitteilte. Der erste Platz ist demnach mit 1.500 Euro dotiert, der zweite Platz bekommt 1.000 Euro und der dritte Platz 500 Euro. Die Auszeichnung soll Schulen ehren, die ihren Schülerinnen und Schülern besonders engagiert das Lesen beibringen. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben, die Verleihung findet im September statt. 

Laut Bildungsministerium haben aktuell knapp 500 Schulen in Thüringen eine Schulbibliothek. Monatlich nutzen demnach mehr als 44.000 Schüler die rund 1,3 Millionen Bücher sowie weitere digitale Nachschlagewerke und andere Medien. 

Bildungsminister Christian Tischner (CDU) betonte die besondere Bedeutung von Schulbibliotheken. "Schulbibliotheken sind Orte, an denen Kinder und Jugendliche eigenständig Wissen entdecken, Lesekompetenz entwickeln und den verantwortungsvollen Umgang mit Medien erlernen." Die Bibliotheken leisteten einen Betrag zur Bildung - unabhängig vom Einkommen der Eltern.