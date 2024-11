Bildung: 15 Familiengrundschulzentren in Thüringen geplant

Erfurt (dpa/th) - Mehrere Schulstandorte in Thüringen sollen sich in den nächsten Jahren zu Familiengrundschulzentren mit einer stärkeren Einbindung der Eltern entwickeln. Dafür wurden 15 Grundschulen in Nord- und Ostthüringen ausgewählt, wie das Bildungsministerium mitteilte. Sie sollen voraussichtlich ab dem kommenden Schuljahr 2025/26 nach einem bundesweit erprobten Konzept arbeiten, bei dem der Unterricht durch niedrigschwellige Angebote wie Elterncafé, Bastelkurse und Informationsabende ergänzt wird.