Zu seinen bekanntesten Werken zählen das Mahnmal in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Österreich sowie die Plastik "Kugelkaryatide N.Y." (auch "Sphere" genannt). Diese stand in New York vor dem World Trade Center und wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beschädigt aus den Trümmern geborgen. Seit 2017 steht sie als Mahnmal nahe der 9/11-Gedenkstätte.