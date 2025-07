Ursprünglich kommt Reinhard Wittig aus Mecklenburg. Doch das ist schon so lange her, dass er in der Gilde der Steinacher Hobbykünstler durchaus gut aufgehoben ist. Als Werkzeugmacher war er in der Plaho und im VEB Thüringer Glasschmuck rund 30 Jahre lang beschäftigt. Nach der Wende fand er bei einem Kinderwagenhersteller im fränkischen Gestungshausen einen neuen Job.