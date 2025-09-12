Bilderrätsel zum Wochenende: Wo liegt der Kiesteich?

Das erstmals 1151 schriftlich erwähnte Schwärzdorf am Hang des Höhenrückens Kunreuth im Sonneberger Unterland war über Jahrhunderte ein zwar kleines, aber durchaus wohlsituiertes Bauerndorf. Neben der Landwirtschaft spielte die Waldwirtschaft eine wichtige Rolle. Der Ort liegt bereits an der Nahtstelle zwischen Mittelgebirgsvorland und Frankenwald. Noch Ende des 18. Jahrhunderts wird über einen umfangreichen Holzhandel nach Kronach berichtet. Für viele Bewohner des Unterlandes ist das Dorf aber in einer ganz anderen Hinsicht von Bedeutung. Viele kennen Schwärzdorf als zentralen Schulstandort. Die bis heute stark frequentierte Grundschule – markant erkennbar am Uhrturm – verbinden viele noch mit dem Beginn ihrer eigenen Schulzeit. Aktuell gehört der Standort Schwärzdorf zur Thüringer Gemeinschaftsschule „Joseph Meyer“ in Neuhaus-Schierschnitz.