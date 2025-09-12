Bilderrätsel zum Wochenende: Wo liegt der Kiesteich?

Heimat-Auskenner sind klar im Vorteil, denn die Silhouette des Föritztaler Ortsteils Schwärzdorf nebst Grundschule haben 55 Rätselfans erkannt. Via Mail und Postkarte haben sie uns das Ergebnisse und ihren Treffer ins „Schwarze“ mitgeteilt.
Das Dorf Schwärzdorf haben eine ganze Reihe unserer Rätselfans erkannt.
Das erstmals 1151 schriftlich erwähnte Schwärzdorf am Hang des Höhenrückens Kunreuth im Sonneberger Unterland war über Jahrhunderte ein zwar kleines, aber durchaus wohlsituiertes Bauerndorf. Neben der Landwirtschaft spielte die Waldwirtschaft eine wichtige Rolle. Der Ort liegt bereits an der Nahtstelle zwischen Mittelgebirgsvorland und Frankenwald. Noch Ende des 18. Jahrhunderts wird über einen umfangreichen Holzhandel nach Kronach berichtet. Für viele Bewohner des Unterlandes ist das Dorf aber in einer ganz anderen Hinsicht von Bedeutung. Viele kennen Schwärzdorf als zentralen Schulstandort. Die bis heute stark frequentierte Grundschule – markant erkennbar am Uhrturm – verbinden viele noch mit dem Beginn ihrer eigenen Schulzeit. Aktuell gehört der Standort Schwärzdorf zur Thüringer Gemeinschaftsschule „Joseph Meyer“ in Neuhaus-Schierschnitz.
Unter den richtigen Einsendungen haben wir wieder einen Sieger ermittelt. Auf einen Getränkegutschein der Privatbrauerei Gessner kann sich diesmal Edeltraud Rebhan aus Sonneberg freuen. Der Gutschein kann in der Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60 abgeholt werden. Diesmal geht es richtig in’s Grüne und zwar in der Umgebung der Kreisstadt. Auf dem Bild ist der Kiesteich zu sehen, ein beliebtes Ausflugsziel. Diesmal möchten wir wissen, in welchem Grund der abgebildete Teich liegt?
Vorschläge sind willkommen per Post an Freies Wort Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in 96515 Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 19. September, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, schaffen es in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es wie immer einen Gessner-Gutschein.