Bilderrätsel: Wo steht dieser Sandsteinblock?

Heute wird es etwas kniffliger, denn gefragt ist der Ort, in dem der Sandsteinklotz auf dem Bild steht. Eine nicht ganz unwichtiger Wanderweg führt daran vorbei und auch eine viel befahrene Straße und im Gespräch war der Stein in jüngster Zeit auch (stand auch in der Zeitung). auch. Wer es weiß, kann sich ja an der nächsten Rätselrund beteiligen. Einsendeschluss ist Freitag, 16. Oktober, um 12 Uhr. Die Auflösung gibt es anschließend wie gewohnt am Freitag online und am Samstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung. Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, entgegen. Unter allen richtigen Einsendungen wird wie immer ein Gutschein verlost: ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment, einzulösen im örtlichen Handel.