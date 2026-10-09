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  6. Wo steht dieser Sandsteinblock?

Bilderrätsel Wo steht dieser Sandsteinblock?

Fast 100 Rätselfreunde erkannten das „Bügeleisen“. in der neuen Runde geht es um einen Stein.

Bilderrätsel: Wo steht dieser Sandsteinblock?
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Wo steht dieses Steindenkmal? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Wer kennt es nicht, das „Bügeleisen“ in Sonneberg? Kein Wunder, denn fast 100 Rätselfreunde haben sich an der jüngsten Runde beteiligt. Ein bisschen wie das großstädtische Vorbild keilt sich der Gebäude zwischen Coburger Allee und Gustav-König-Straße.

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1901 hatte es der Konditor Ernst Brückner errichten Lassen. Architekt war Bernhard Brückner, der das Wohn- und Geschäftshaus galant in die sich erweiternde untere Stadt eingepasst hat. Einen Getränkegutschein der Privatbrauerei Gessner hat diesmal Monika Löffler aus Sonneberg gewonnen. Der Gutschein kann in der Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60 abgeholt werden.

Heute wird es etwas kniffliger, denn gefragt ist der Ort, in dem der Sandsteinklotz auf dem Bild steht. Eine nicht ganz unwichtiger Wanderweg führt daran vorbei und auch eine viel befahrene Straße und im Gespräch war der Stein in jüngster Zeit auch (stand auch in der Zeitung). auch. Wer es weiß, kann sich ja an der nächsten Rätselrund beteiligen. Einsendeschluss ist Freitag, 16. Oktober, um 12 Uhr. Die Auflösung gibt es anschließend wie gewohnt am Freitag online und am Samstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung. Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, entgegen. Unter allen richtigen Einsendungen wird wie immer ein Gutschein verlost: ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment, einzulösen im örtlichen Handel.