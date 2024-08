Bilderrätsel: Wo stehen diese Häuser?

Den Sonneberger Stadtteil Wehd haben alle Einsender erraten können. Keiner lag daneben. Gemeldet haben sich in dieser Woche 60 Einsender. Während ein Dutzend eine Postkarte schickte, meldete sich der Rest per E-Mail. Eine Zuschauerin kündigte die Kerwa an, die an diesem Wochenende stattfinden wird. Immer wieder findet man unter den Antworten den Heimstättenring. Die Einsender kommen nicht nur aus dem Landkreis Sonneberg. Die Sonneberger sind in ganz Deutschland verteilt. Jena, Nürnberg und Neu-Ulm. Der weiteste E-Mail kam aus Neu-Ulm und hat somit laut Luftlinie in rund 270 Kilometer zurückgelegt. Obwohl wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht haben – am Ende kann es nur einen Gewinner geben. Unsere Redaktionslosfee hat sich für Christine Hofmann aus Sonneberg entschieden. Sie bekommt einen Gutschein der Privatbrauerei Gessner. Gratulation! Der Gutschein kann in der Lokalredaktion Sonneberg abgeholt werden.