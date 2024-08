Neue Runde, neues Glück: Wie also heißt der Ort im Bild? Kleiner Tipp, im Dorf konnte man heuer schon ein Jubiläum feiern. Vorschläge sind bis Freitag, 6. September, um 12 Uhr willkommen per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Postkarte an Freies Wort, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg. Unter allen korrekten Zuschriften – bitte die eigenen Adressdaten nicht vergessen – wird wie immer ein Gessner-Gutschein verlost.