Aber am Ende des Tages kann nur eine Einsendung den begehrten Preis absahnen. Diese Woche geht der Preis an Margit Dorst aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein kann wie gewohnt in der Lokalredaktion Sonneberg zu den gängigen Öffnungszeiten abgeholt werden. Das neue Rätsel steht auch schon in den Startlöchern, und es bleibt zu hoffen, dass es diesmal eine etwas größere Herausforderung wird. Die Flut an gleichen Einsendungen nimmt nämlich allmählich überhand. Sollte das so weitergehen, wird es wohl an der Zeit, in Zukunft nach schwereren Motiven Ausschau zu halten. Schließlich soll es ja spannend und knifflig bleiben, damit das Mitraten weiterhin richtig Spaß macht!