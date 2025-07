Bilderrätsel: Wo könnte sich dieses Viadukt befinden?

Auf Lauscha folgt ein Ort mit L

Wie schon in der Vorwoche erreichte die Redaktion auch diesmal nur richtige Antworten. 83 waren es diesmal Nicht nur die Antwort heißt Lauscha, auch der Sieger kommt aus dem Ort. Das Glück ist aufseiten von Ralf Pamminger – herzlichen Glückwunsch! Seinen Gutschein kann er während der üblichen Geschäftszeiten in der Redaktion von Freies Wort abholen. Das neue Rätselbild steht bereits in den Startlöchern. Der gesuchte Ort ist 15 Autominuten bzw. zehn Kilometer von Lauscha entfernt. Zufälligerweise beginnt er auch mit dem Buchstaben L. Wer die Lösung zu kennen glaubt, schickt seine Antwort – inklusive seiner Adressdaten – bis Freitag, 25. Juli, 12 Uhr, per Post an die Redaktion in der Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an 03675 893834. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.