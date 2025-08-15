Bilderrätsel: Wo befindet sich dieser Friedhof?

Zwischen den Neuhäuser Ortsteilen Steinheid und Limbach verläuft die B 281. Steinheid zählt 1183 Einwohner, während Limbach auf 32 Bewohner kommt. Etwa zweineinhalb Kilometer beziehungsweise fünf Minuten Fahrt trennen die beiden Orte. Das Stück selbst macht genau 2,5 Prozent der einhundert Kilometer langen Bundesstraße aus. Diese beginnt an der A73 in Eisfeld und schlängelt sich gen Nordosten nach Triptis, wo sie die A9 erreicht. Besonders der Abschnitt von Saalfeld bis zur A9 wird rege genutzt; die Statistiker zählen dort jeden Tag bis zu 10 000 Fahrzeuge. Das Ende befindet sich ein paar Kilometer weiter in Mittelpöllnitz, wo sie übergeht in die Bundesstraße 2.