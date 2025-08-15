 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Wo befindet sich dieser Friedhof?

Bilderrätsel Wo befindet sich dieser Friedhof?

Adam Fox

Eine kurvige Straße umringt von Wäldern. Die Leser waren sich beim Bilderrätsel der vergangenen Woche einig, dass es sich um die Bundesstraße 281 handeln muss.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Bilderrätsel: Wo befindet sich dieser Friedhof?
1
Wo könnte sich dieser Friedhofseingang befinden? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Zwischen den Neuhäuser Ortsteilen Steinheid und Limbach verläuft die B 281. Steinheid zählt 1183 Einwohner, während Limbach auf 32 Bewohner kommt. Etwa zweineinhalb Kilometer beziehungsweise fünf Minuten Fahrt trennen die beiden Orte. Das Stück selbst macht genau 2,5 Prozent der einhundert Kilometer langen Bundesstraße aus. Diese beginnt an der A73 in Eisfeld und schlängelt sich gen Nordosten nach Triptis, wo sie die A9 erreicht. Besonders der Abschnitt von Saalfeld bis zur A9 wird rege genutzt; die Statistiker zählen dort jeden Tag bis zu 10 000 Fahrzeuge. Das Ende befindet sich ein paar Kilometer weiter in Mittelpöllnitz, wo sie übergeht in die Bundesstraße 2.

Nach der Werbung weiterlesen

Die meisten der 79 Einsendungen kamen per elektronischer Brieftaube. Auch diesmal lagen alle richtig mit ihrer Antwort. Am Ende kann es aber nur einen Gewinner geben. Das nötige Quäntchen Losglück hatte diesmal Volkmar Pabst aus Sonneberg. Gratulation. Er kann sich den Gessner-Gutschein wochentags von 9 bis 17 Uhr in der Redaktion in der Sonneberger Innenstadt abholen.

Für das neue Bilderrätsel musste unser Fotograf eine deutlich kürzere Reise auf sich nehmen. Es handelt sich diesmal um einen Friedhofseingang. Dieser ist gelegen im südlichen Teil des Landkreises. Hinweise über den Ort geben das charakteristische Kopfsteinpflaster sowie die Lage am Hang. Wer die Antwort zu wissen glaubt, schickt seine Vermutung – inklusive seiner Adresse – bis Freitag, 22. August, 12 Uhr, per Post an die Redaktion in der Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an 03675/893834. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.