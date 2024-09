Zum neuen Bild gibt es diesmal keine Hinweise, weil das alte Rätsel so viele erraten konnten. Vorschläge sind bis Freitag, 13. September, um 12 Uhr willkommen per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Postkarte an Freies Wort, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg. Unter allen korrekten Zuschriften – bitte die eigenen Adressdaten nicht vergessen – wird wie immer ein Gessner-Gutschein verlost.