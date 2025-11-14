Bilderrätsel: Wie heißt dieses Gewerbegebiet?

Die Bleßberghöhle, die beim Vortrieb des langen ICE-Tunnels am gleichnamigen Berg entdeckt wurde, noch dazu an einem 1. April, kennen sehr viele. 62 richtige Einsendungen hatten wir. Eigentlich keiner lag falsch, denn auch Bleßbergtunnel ist noch irgendwie eine richtige Lösung. Nicht wenige Sonneberger, die gerade einmal mit dem Regionalexpress gen Erfurt „düsen“ unterhalten sich bei der „Bleßbergquerung“ darüber, wo denn nun die berühmte Höhle liegen könnte. Auf einen Getränkegutschein der Privatbrauerei Gessner kann sich Martin Eckardt aus Sonneberg freuen. Herzlichen Glückwunsch. Bei der neuen Rätselrunde gehen wir von der Tiefe des Erduntergrundes in luftige Höhen. Das Drohnenbild hoch über den Rennsteig und damit im „Dachgeschoss“ des Landkreises Sonneberg zeigt ein Gewerbegebiet, benannt nach einem Berg. Heimatauskenner sind gefragt. Vorschläge sind wie immer willkommen – per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de.