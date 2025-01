Bilderrätsel: Welcher Ort macht hier regelmäßig einen auf Schottisch?

So hat das die Redaktion gern: 79 Zusendungen, davon 78 korrekte und ein Schönheitsfehlerchen: Schiernz hat’s nicht in den Lostopf geschafft. Stellvertretend auflösen darf Thomas Mirring: „Welch eine Freude, das eigene Haus im Bilderrätsel zu entdecken. An dieser Stelle ein Dankeschön, dass selbst so kleine Dörfer wie Buch nicht vergessen werden. In den fünf abgebildeten Häusern leben ganze 30 Prozent der Dorfgemeinschaft. Aktuell sind es noch 43 Einwohner. Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf zahlreiche Gäste zum Osterfeuer oder auf die gern gesehenen Wanderfreunde, die die Natur rund um unser beschauliches Örtchen so lieben.“ Tatsächlich hatte der Reigen an Tipps es Heimatauskennern leicht gemacht: Der Zweier aus Föritztal plus Hinweis auf die Ausrichter eines der im Landkreis traditionell größten Osterfeuer am Gründonnerstag hat den Teilnehmern den Weg zur Lösung gewiesen. Wie immer gab’s einen Gutschein über einen Freikasten aus dem Gessner-Sortiment zu gewinnen. Fortuna drückt konkret Pierre Voigt aus Neuhaus am Rennweg ein Küsschen auf die Wange. Herzlichen Glückwunsch. Herr Voigt kann sich bei Gelegenheit den Umschlag zum Prosit der Gemütlichkeit zu den üblichen Öffnungszeiten in der Lokalredaktion in Sonneberg abholen. Weil’s gar so schön ist, bleiben wir im Speckgürtel von Neuhaus-Schierschnitz. Auch dieses Örtchen ist im Landkreis allseits bekannt als verlässlicher Organisator eines fröhlichen Stelldicheins – mit schottischem Einschlag. Mithin: Wo haben die Highland-Games ihren Platz? Vorschläge sind willkommen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg in der Bahnhofstraße 60, per Fax an (03675) 893 884 oder via E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen inklusive komplett eigener Adressdaten, die bis Freitag, 24. Januar, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, werden berücksichtigt. Zu gewinnen gibt es einen Gessner-Gutschein, der allerorten in der Region eingelöst werden kann.