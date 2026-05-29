Bilderrätsel: Welcher Ort ist das?

Unterirdischer Gang

Das Hotel selbst steht im unteren Teil des Ortes, der bis heute zweigeteilt ist: oben auf dem Berg das eigentliche Theuern, unten im Grümpental eine Mühle mit nur wenigen Häusern. 1425 wurde das Dorf, das damals zum Besitz der Herren von Schaumberg gehörte, erstmals erwähnt. An die Mühle knüpft sich eine seit dem 19. Jahrhundert immer weiter ausgeschmückte Sage, nach der von dort ein unterirdischer Gang zur Burg Rauenstein geführt haben soll. Im Dreißigjährigen Krieg soll das den Herren von Schaumberg zum Verhängnis geworden sein, denn kaiserliche Söldner sollen so in die Burg eingedrungen sein. Fakt sind Zerstörungen 1635 und 1640, aber weder gab es den unterirdischen Gang noch den Überraschungsangriff. Aber schön erzählen lässt sich die Sage schon.