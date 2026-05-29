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  6. Welcher Ort ist das?

Bilderrätsel Welcher Ort ist das?

Viele erkannten den Schalkauer Stadtteil Theuern und das Hotel „Sonneneck“ faktisch auf den ersten Blick.

Bilderrätsel: Welcher Ort ist das?
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Welcher Ort ist im Vordergrund zu sehen? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Nur ein Blick genügt. Das jedenfalls galt für das letzte Bilderrätsel, in dem das Hotel „Sonneneck“ im Schalkauer Stadtteil Theuern gesucht waren. Viele kennen sich gut aus, denn das Hotel liegt an einer wichtigen Straßenkreuzung zwischen Rauenstein, Schalkau und Neumannsgrund. Andere kennen vielleicht das Hotel oder das Deutsche Goldmuseum, das gegenüber liegt.

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Die Älteren wissen noch, dass das heutige Hotel „Sonneneck“ einst als Kulturhaus für die Gemeinde Theuern erbaut wurde. Vor allem für größere Ausflüge, Exkursionen von Höhlenforschern und Heimatforschern oder Mundartfreunden war das Kulturhaus das Finale für das gemütliche Beisammensein. Manche Traditionen halten sich dort bis heute. An den 2008 verstorbenen Dialektautor Harri Müller, der in Theuern gelebt hat, erinnert die jährliche Mundartparrade der hiesigen Dialekt-Autoren.

Unterirdischer Gang

Das Hotel selbst steht im unteren Teil des Ortes, der bis heute zweigeteilt ist: oben auf dem Berg das eigentliche Theuern, unten im Grümpental eine Mühle mit nur wenigen Häusern. 1425 wurde das Dorf, das damals zum Besitz der Herren von Schaumberg gehörte, erstmals erwähnt. An die Mühle knüpft sich eine seit dem 19. Jahrhundert immer weiter ausgeschmückte Sage, nach der von dort ein unterirdischer Gang zur Burg Rauenstein geführt haben soll. Im Dreißigjährigen Krieg soll das den Herren von Schaumberg zum Verhängnis geworden sein, denn kaiserliche Söldner sollen so in die Burg eingedrungen sein. Fakt sind Zerstörungen 1635 und 1640, aber weder gab es den unterirdischen Gang noch den Überraschungsangriff. Aber schön erzählen lässt sich die Sage schon.

Nächste Runde

Fast 60 Rätselfreunde haben sich beteiligt. Als Gewinnerin wurde diesmal Manuela Bätz aus der Gemeinde Föritztal gezogen. Sie kann sich auf einen Getränkegutschein der Privatbrauerei Gessner freuen. Herzlichen Glückwunsch! Diesmal wird wieder ein Ort gesucht. Ein kleiner Tipp, die Perspektive des Fotografen ist etwas ungewohnt, aber am Kirchturm im Vordergrund müssten Heimatauskenner den richtigen Ort erraten. Wer weiß, welcher Ort abgebildet ist, sollte sich melden. Entweder per Post an die Lokalredaktion des Freien Wortes, Bahnhofstraße 60 in 96515 Sonneberg, oder ganz unkompliziert per E-Mail an die Adresse gewinn-son@freies-wort.de. Einsendeschluss für diese Runde ist am kommenden Freitag, dem 5. Juni, pünktlich um 12 Uhr mittags. Spätere Einsendungen können im Lostopf leider nicht mehr berücksichtigt werden. Unter allen Teilnehmern, die eine richtige Antwort übermitteln, wird wie gewohnt ein Gutschein für einen Gessner-Freikasten verlost. Viel Spaß beim Rätseln.