Bilderrätsel: Welcher Ort ist das?

Nächste Runde
Fast 60 Rätselfreunde haben sich beteiligt. Als Gewinnerin wurde diesmal Manuela Bätz aus der Gemeinde Föritztal gezogen. Sie kann sich auf einen Getränkegutschein der Privatbrauerei Gessner freuen. Herzlichen Glückwunsch! Diesmal wird wieder ein Ort gesucht. Ein kleiner Tipp, die Perspektive des Fotografen ist etwas ungewohnt, aber am Kirchturm im Vordergrund müssten Heimatauskenner den richtigen Ort erraten. Wer weiß, welcher Ort abgebildet ist, sollte sich melden. Entweder per Post an die Lokalredaktion des Freien Wortes, Bahnhofstraße 60 in 96515 Sonneberg, oder ganz unkompliziert per E-Mail an die Adresse gewinn-son@freies-wort.de. Einsendeschluss für diese Runde ist am kommenden Freitag, dem 5. Juni, pünktlich um 12 Uhr mittags. Spätere Einsendungen können im Lostopf leider nicht mehr berücksichtigt werden. Unter allen Teilnehmern, die eine richtige Antwort übermitteln, wird wie gewohnt ein Gutschein für einen Gessner-Freikasten verlost. Viel Spaß beim Rätseln.