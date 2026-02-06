Prägendes Bauwerk der Unteren Stadt

In den Jahren 1905 und 1906 wurde für das neue, untere Stadtgebiet eine neue Schule errichtet, die nach dem Landesherrn Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826-1914), den Namen Georgschule erhielt, in den 1920er Jahren aber in Lohauschule umbenannt wurde. Der Name bezieht sich auf einen Flurnamen. Alks solche ist sie bis heute vielen Sonnebergern bewusst. Architekt Albert Schmidt (1841-1913), der hauptsächlich in München wirkte, in seiner Heimatstadt aber ein Büro unterhielt, hatte neben mehreren Unternehmervillen mehrere Schulbauten entworfen: so die Oberlinder Marktschule (1890/91) und die Industrieschule, das heutige Deutsche Spielzeugmuseum (1899/1900). Die Lohauschule entwarf er als prägendes Gebäude für die Untere Stadt.