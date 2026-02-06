 
  Welche Unterführung ist das?

Bilderrätsel Welche Unterführung ist das?

Den Uhrturm der Lohauschule in der Sonneberger City haben sehr viele Rätselfreunde erkannt.

Bilderrätsel: Welche Unterführung ist das?
1
Welche Unterführung ist auf dem Bild zu sehen? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Den Uhrturm der denkmalgeschützten Sonneberger Lohauschule, heute ein Teil des Hermann-Pistor-Gymnasiums, haben 65 Rätselfreunde erkannt. Er ist von vielen Seiten in der Sonneberger Innenstadt zu sehen. Die Schule ist auch ein Zeugnis für das Gewicht moderner Bildung in der um 1900 boomenden Weltspielzeugstadt.

Nach der Werbung weiterlesen

Prägendes Bauwerk der Unteren Stadt

In den Jahren 1905 und 1906 wurde für das neue, untere Stadtgebiet eine neue Schule errichtet, die nach dem Landesherrn Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826-1914), den Namen Georgschule erhielt, in den 1920er Jahren aber in Lohauschule umbenannt wurde. Der Name bezieht sich auf einen Flurnamen. Alks solche ist sie bis heute vielen Sonnebergern bewusst. Architekt Albert Schmidt (1841-1913), der hauptsächlich in München wirkte, in seiner Heimatstadt aber ein Büro unterhielt, hatte neben mehreren Unternehmervillen mehrere Schulbauten entworfen: so die Oberlinder Marktschule (1890/91) und die Industrieschule, das heutige Deutsche Spielzeugmuseum (1899/1900). Die Lohauschule entwarf er als prägendes Gebäude für die Untere Stadt.

Der Glückwunsch für des Rätsels richtige Lösung ergeht an Bärbel Becher aus Neuhaus am Rennweg. Frau Becher kann sich gerne bei Gelegenheit ihre Prämie – wie stets ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner – in den Räumen der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen. Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Annahmeschluss ist am Freitag, 13. Februar, 12 Uhr. Der Gewinn wie üblich: Ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment.