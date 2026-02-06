Bilderrätsel: Welche Unterführung ist das?

Der Glückwunsch für des Rätsels richtige Lösung ergeht an Bärbel Becher aus Neuhaus am Rennweg. Frau Becher kann sich gerne bei Gelegenheit ihre Prämie – wie stets ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner – in den Räumen der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen. Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Annahmeschluss ist am Freitag, 13. Februar, 12 Uhr. Der Gewinn wie üblich: Ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment.