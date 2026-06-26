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  6. Grümpentalbrücke hatte viele Richtige

Bilderrätsel Grümpentalbrücke hatte viele Richtige

Heute fragen wir nach der Kleinstadt mit dem charakteristischen Kirchturm.

Bilderrätsel: Grümpentalbrücke hatte viele Richtige
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Welcher Ort ist hier abgebildet? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

An der Grümpentalbrücke scheitert eigentlich keiner, denn das Ingenieurbauwerk an der Eisenbahnstrecke zwischen Coburg und Erfurt kennen viele, manche sind auch schon im ICE oder dem Regionalexpress darüber gedüst. Zwischen 2006 und 2011 wurde die Brücke gebaut. Sie hat übrigens auch Favoritenstatus, denn mit ihrer Fertigstellung löste sie die Autobahnbrücke über die Wilde Gera bei Oberhof als längste Bogenbrücke in der Bundesrepublik ab. Auf 270 Metern Länge überbrückt sie die Grümpen, die Straße nach Almerswind und die Bundesstraße 89, die Eisenbahnstrecke Sonneberg-Eisfeld und eine 110-kV-Freileitung. Zudem liegt sie zwischen Tunneln „Müß“ und „Baumleite“.

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Unter den Einsendern haben wir Hein Otte aus Schalkau als Gewinner gelost. Er kann sich seinen Gewinn, ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, jederzeit werktags zu den üblichen Öffnungszeiten abholen in den Räumen der Lokalredaktion im ersten Obergeschoss der Bahnhofstraße 60 in Sonneberg.

Diesmal ist eine Kleinstadt im Schaumburger Land mit charakteristischen Kirchturm gesucht. Also wer weiß, welcher Ort auf dem Bild abgebildet ist, hat gute Chancen auf den nächsten Getränkegutschein. Antworten, entweder per Post an die Lokalredaktion von Freies Wort, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de, sind willkommen bis Freitag, 3. Juli, 12 Uhr. Spätere Einsendungen können im Lostopf nicht mehr berücksichtigt werden.

Unter allen Teilnehmern, die eine richtige Antwort übermitteln, wird ein Gutschein für einen Gessner-Freikasten verlost.