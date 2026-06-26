Bilderrätsel: Grümpentalbrücke hatte viele Richtige

An der Grümpentalbrücke scheitert eigentlich keiner, denn das Ingenieurbauwerk an der Eisenbahnstrecke zwischen Coburg und Erfurt kennen viele, manche sind auch schon im ICE oder dem Regionalexpress darüber gedüst. Zwischen 2006 und 2011 wurde die Brücke gebaut. Sie hat übrigens auch Favoritenstatus, denn mit ihrer Fertigstellung löste sie die Autobahnbrücke über die Wilde Gera bei Oberhof als längste Bogenbrücke in der Bundesrepublik ab. Auf 270 Metern Länge überbrückt sie die Grümpen, die Straße nach Almerswind und die Bundesstraße 89, die Eisenbahnstrecke Sonneberg-Eisfeld und eine 110-kV-Freileitung. Zudem liegt sie zwischen Tunneln „Müß“ und „Baumleite“.