Bilderrätsel: Die Gewinnchance geht in die nächste Runde

Wer diesmal gewonnen hat? Auch hier gilt, wie beim berühmten Abba-Song: „The Winner takes it all.“ Diesmal darf sich Ursula Pechtold aus Sonneberg über den begehrten Preis freuen. Der Gessner-Gutschein für den Glückspilz liegt bereit und kann zu den üblichen Geschäftszeiten in der Redaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße abgeholt werden. Die neue Rätselnuss ist schon bereit, um geknackt zu werden. Wo könnten diese Häuser nur stehen? Unter allen korrekten Zusendungen wird ein Gutschein für einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei verlost. Zuschriften sind willkommen per Post an die Freies Wort-Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen inklusive kompletter eigener Adressdaten, die bis Freitag, 15. November, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, werden berücksichtigt. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die Infopflichten über die Verarbeitung Ihrer Daten sind einzusehen auf unserer Homepage unter https://www.insuedthueringen.de/mehr/recht/agb/ in der Rubrik „Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele (…)“ Foto: Zitzmann