Schon seit Tagen war nicht zu übersehen: Rund um die Ilmenauer Festhalle tut sich was. Absperrzäune, Parkverbotsschilder, riesige Aufsteller mit Geländeplänen, Hinweise zu Busshuttles und – unverkennbar an den Eingängen der Stadt – die Ortsschilder mit der Aufschrift „Hillmenau“. Seit Donnerstagabend und bis Sonntag verwandelt sich die Goethestadt in ein Mekka für Fans der Kult-Charaktere Bud Spencer und Terence Hill. Das Spencer-Hill-Festival wird zum zweiten Mal in der Goethestadt veranstaltet. Und diesmal an vier statt zwei Tagen und auf deutlich größerem Gelände. Auf dem riesigen Areal von Festhalle, Parkcafé, Stadtparkteilen und Festhallenparkplatz gibt es alles, was das Fanherz begehrt: Eine Galerie mit den Plakaten aller Spencer-Hill-Filme-Klassiker, wie „Vier Fäuste gegen Rio“, „Zwei sind nicht zu bremsen“ oder „Zwei wie Pech und Schwefel“, dazu die Kult-Streifen nonstop im Festhallen-Saal, eine Spencer-Hill-Lounge im Parkcafé, eine große Merchandise-Strecke mit T-Shirts, Getränkebechern, Ansteckern und vielem mehr; spannende Spiele wie die „Hector Games“, Bohnen-Wettessen, Tauziehen oder auch Kostüm- und Tattoopräsentationen – hier kommt jeder Fan auf seine Kosten. Die Anhänger der beiden Haudegen sind übrigens nicht nur aus ganz Deutschland angereist; einer der Kostümierten beispielsweise wohnt eigentlich auf Mallorca.