Der Name des Künstlers ist nicht bekannt und was er einst in Breitungen malte, fand sich in einem Zimmer des Breitunger Amtshauses, das viele schlicht „das Amt“ nennen. Die linke Hälfte des Doppelgiebelhauses war längere Zeit nicht bewohnt; Bürgermeister Ronny Römhild hatte im Zuge einer Begehung mit dem Nachlassverwalter die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen.