Augsburg (dpa/lby) - In Schwaben soll ein Mann einen Priester mit Nacktfotos des Geistlichen erpresst haben. Der Erpresser soll die Bilder von einer Internetplattform für Homosexuelle geladen und die Zahlung von 50.000 Euro verlangt haben. Der Priester ging allerdings nicht darauf ein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein 50 Jahre alter Beschuldigter muss sich deswegen nun am Freitag (9.30 Uhr) vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten.