Bild von Unionsberatung: CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an

Das Bild sorgte in sozialen Netzwerken für teils spöttische Kommentare. Die Satireseite "Postillon" etwa schrieb dazu: "Union wehrt sich gegen Kritik, dass keine Frauen am Meeting teilnehmen: "Was glauben Sie denn, wer den Tisch gedeckt hat?"" Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte der Deutschen Presse-Agentur zu den Diskussionen: "Die neue syrische Regierung wird wahrscheinlich vielfältiger als das Verhandlungsteam der Union."