Ein schönes Bild für die Seele, ein zwingender Blickfang in der Galerie, kräftige Farben mit vielen Bedeutungen. In einem schwarzen Rahmen leuchtet helles Gelb und öffnet sich als Raum für Gefühle und gedankliche Verknüpfungen. Auf Grund der extrem großen Fernwirkung dient Gelb im Alltag als Warnfarbe – kostbar und gefährlich zugleich. Sie wirkt psychologisch sowie in der sozialen Symbolik als Grenze und im Abendland zwischen widersprüchlichen Polen. Gelb ist eine Farbe des Lichts, steht für Optimismus, Klarheit und Energie, weckt den Geist, regt zum Handeln an. Doch zu viel und zu grelles Gelb kann Ungeduld, Unruhe oder Angst hervorrufen. Symbolisch wird es auch mit Lüge, Täuschung und Schande verknüpft.