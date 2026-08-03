Mächtig ins Schwitzen kamen die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen am Montag in Vachdorf. Allerdings nicht wegen rasanter Verkehrsteilnehmer, sondern vor allem wegen der intensiven Sonneneinstrahlung und hochsommerlicher Temperaturen, die bereits am frühen Morgen deutlich zu spüren waren. Für die Polizisten hieß es dennoch: Augen auf, Geschwindigkeit messen und Verkehrssünder zur Verantwortung ziehen.