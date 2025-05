Die letzten Schüsse und Entscheidungen sind gefallen, schon am Montag, dem letzten Wettkampftag beim Junioren-Weltcup in Suhl, wurde es merklich ruhiger auf der WM-Anlage von 1986. Der Großteil der rund 650 Schützen samt ihrer Begleiter aus 58 Nationen hat mittlerweile über Frankfurt und München den weiten Heimflug angetreten. Im kommenden Jahr zur Junioren-Weltmeisterschaft an gleicher Stätte vom 15. bis 26. Juni dürften alle wiederkommen, die das Startrecht besitzen und sich intern qualifizieren.