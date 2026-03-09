Bilanz: Winter lockt mehr Gäste in den Thüringer Wald

Erfurt (dpa/th) - In diesem Winter haben mehr Gäste in 34 Tourismusorten des Thüringer Walds übernachtet als vor einem Jahr. Von Dezember bis einschließlich Februar wurden 330.366 Übernachtungen registriert - und damit zehn Prozent als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, wie die Thüringer Wald Service GmbH mitteilte. Die Daten beziehen sich auf 34 Orte, die an das Gästekartensystem der "Thüringer Wald Card" angeschlossen sind. Vor allem der Ferienmonat Februar zeigte den Angaben nach eine deutliche Steigerung von Plus 17,3 Prozent.