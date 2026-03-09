 
  6. Winter lockt mehr Gäste in den Thüringer Wald

Bilanz Winter lockt mehr Gäste in den Thüringer Wald

In den Wintermonaten wurden mehr Übernachtungen in 34 Tourismusorten des Thüringer Walds registriert. Besonders in einem Monat fiel die Steigerung deutlich aus.

Bilanz: Winter lockt mehr Gäste in den Thüringer Wald
1
In diesem Jahr gab es reichlich Schnee im Thüringer Wald. (Symbolbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt (dpa/th) - In diesem Winter haben mehr Gäste in 34 Tourismusorten des Thüringer Walds übernachtet als vor einem Jahr. Von Dezember bis einschließlich Februar wurden 330.366 Übernachtungen registriert - und damit zehn Prozent als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, wie die Thüringer Wald Service GmbH mitteilte. Die Daten beziehen sich auf 34 Orte, die an das Gästekartensystem der "Thüringer Wald Card" angeschlossen sind. Vor allem der Ferienmonat Februar zeigte den Angaben nach eine deutliche Steigerung von Plus 17,3 Prozent. 

Nach der Werbung weiterlesen

Zuvor hatten sich bereits die Thüringer Liftbetreiber zufrieden mit dem Verlauf der Wintersaison gezeigt und von deutlich mehr Besuchern als im Jahr davor gesprochen.