Nach nunmehr drei Jahren stand wieder das Treffen der Feuerwehrleute aus der Stadtilmer Kernstadt mit denen aus den umliegenden 22 Orten an. Im Bärsaal trafen sich die Kameraden zu ihrer Hauptversammlung 2026. Das Treffen im großen Rahmen bot die Gelegenheit zur Rechenschaftslegung, zur Information über neueste Entwicklungen des Feuerwehrwesens in Stadtilm, aber vor allem zur Festigung der Kameradschaft beim anschließenden großen Kameradschaftsabend mit guten Gesprächen sowie einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch.