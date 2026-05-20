Bilanz: Thüringer Waldquell 2025 mit Absatzplus

Schmalkalden (dpa/th) - Der Getränkehersteller Thüringer Waldquell hat im vergangenen Jahr ein Absatzplus bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken erzielt. Insgesamt seien 128,2 Millionen Liter Getränke der Marken Thüringer Waldquell, Vita Cola und Rennsteig verkauft worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Schmalkalden mit. Das waren 1,9 Prozent mehr als 2024. Beim Umsatz sei ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt worden, wobei keine Angaben zur Umsatzhöhe gemacht wurden.