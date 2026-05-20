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Bilanz Thüringer Waldquell 2025 mit Absatzplus

Ob Vita Cola oder Mineralwasser: Die in Schmalkalden ansässige Thüringer Tochter der hessischen Hassia-Gruppe zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2025.

Bilanz: Thüringer Waldquell 2025 mit Absatzplus
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Absatz- und Umsatzplus bei Thüringer Waldquell. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Schmalkalden (dpa/th) - Der Getränkehersteller Thüringer Waldquell hat im vergangenen Jahr ein Absatzplus bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken erzielt. Insgesamt seien 128,2 Millionen Liter Getränke der Marken Thüringer Waldquell, Vita Cola und Rennsteig verkauft worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Schmalkalden mit. Das waren 1,9 Prozent mehr als 2024. Beim Umsatz sei ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt worden, wobei keine Angaben zur Umsatzhöhe gemacht wurden.

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Das Unternehmen berief sich auf das Marktforschungsinstitut YouGov, wonach etwa jeder dritte Thüringer die Produkte von Thüringer Waldquell kaufe. Ganz vorn stehe Mineralwasser, wobei die Sorte "Medium" die absatzstärkste Variante gewesen sei. 

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH beschäftigt nach eigenen Angaben rund 150 Mitarbeiter und gehört zur hessischen Hassia-Gruppe. Derzeit fülle das Unternehmen 52 verschiedene Erfrischungsgetränke ab.