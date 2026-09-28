Das waren die schwersten Einsätze

Zu den schwersten Einsätzen 2026 zählten laut einer Umfrage bei den Wasserwacht-Ortsgruppen mehrere Fälle, in denen Kinder beinahe ertrunken wären. "In mehreren Fällen konnten Wasserretter durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern", hieß es dazu. Außerdem sei es zu einer Reanimation nach einem Sturz aus etwa 15 Metern Höhe ins Wasser und einem schwereren Sprungunfall mit Genickverletzung gekommen. Weiter habe es eine Vermisstensuche mit anschließender Totenbergung sowie einen Blitzschlag auf einem Zeltplatz mit fünf Betroffenen gegeben. Insgesamt verzeichneten die DRK-Wasserwachten dieses Jahr bisher 725 Einsätze.