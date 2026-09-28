Dresden (dpa/sn) - Kinder unter Wasser, Vermisstensuchen und Reanimationen – die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat in dieser Badesaison in Sachsen fast doppelt so viele lebensrettende Einsätze verzeichnet wie im Vorjahr. Das geht aus einer ersten Bilanz der Wasserwacht für die ersten acht Monate des Jahres hervor. Von Januar bis August rettete die Organisation demnach in insgesamt 32 Einsätzen Menschen aus lebensgefährlichen Situationen – während es 2025 insgesamt nur 18 lebensrettende Einsätze gegeben habe.