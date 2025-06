Die 32. Michael-Bach-Tage sind Geschichte – und was für eine! „Es war spitzenmäßig“, so Vereinsvorsitzender Matthias Schlenker im Nachgang der Veranstaltungen. Er ist dankbar für den Zuspruch zu den einzelnen Abendveranstaltungen, aber auch für das Engagement seiner Vereinsmitglieder und Helfer außerhalb des Vereins, denn drei Veranstaltungstage samt Vorbereitungen wollen ehrenamtlich auch gestemmt sein. So gilt ein herzliches Dankeschön allen Helfern dieser Tage, insbesondere aber Brigitta Wolf, Irmgard Hartung und Monika Haueisen, von der Arbeitsgruppe Bach.