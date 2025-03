Die ersten 100 Tage einer Regierung werden üblicherweise als etwas ganz Besonderes behandelt. Mit einem Extra-Programm, das zeigt, welche politischen Entscheidungen man als Erstes angehen möchte, und mit eigener Bilanz. So hat es auch die Koalition aus CDU, BSW und SPD getan und will zu Ostern ihre 100-Tage-Bilanz vorstellen. Die Thüringer Linke ist da jetzt schon mal vorgeprescht und hat aus ihrer Sicht eine Liste der Top 10 (plus 1) Enttäuschungen vorgelegt, die wir hier dokumentieren.