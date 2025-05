Erfurt (dpa/th) - Mehr Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr in der Wasserrettung in Thüringen aktiv gewesen. Während die Zahl 2023 in diesem Bereich noch bei 382 lag, stieg diese im Vorjahr auf 485 Mitglieder an. Das geht aus einer Bilanz der Organisation hervor. Insgesamt sei die Zahl der DLRG-Mitglieder in Thüringen um 6,9 Prozent auf 3.431 Mitglieder gestiegen.