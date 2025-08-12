Die Sache der Banker sind Zahlen – könnte man meinen. Wenn die Sparkasse also öffentlich Bilanz ihres Geschäftsjahres zieht, liegt es nahe, zuallererst Zahlenkolonnen zu präsentieren, Gewinne oder Verluste zur Kenntnis zu geben, um anhand derer schließlich Erfolg oder Misserfolg zu interpretieren. Georg Schlembach (Vorstandsvorsitzender) und Egon Weißmann (Vorstandsmitglied) der Kreissparkasse Hildburghausen tun dies angelegentlich der jährlichen Bilanzpressekonferenz nicht. Wohl wissend, dass zu Euphorie angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage im Land kein Anlass besteht. Und ein solide abgeschlossenes Geschäftsjahr 2024 schon Erfolg genug ist.