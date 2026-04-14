Bilanz Die Blitzhochburgen 2025 liegen in Schwaben und Oberbayern

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In der hier genannten Statistik zählen nur Erdblitze - also Einschläge und keine Entladungen in den Wolken. Zudem kommt es häufig vor, dass durch einen Blitzkanal in kürzester Zeit mehrere Entladungen fließen. Für Beobachter sieht das wie ein Flackern des Blitzes aus. Fachleute unterscheiden hier zwischen einem "Flash" und mehreren "Strokes". Die Aldis/Blids-Statistik zählt in diesem Fall einen Blitz, also "Flash".