Bilanz Die Blitzhochburgen 2025 liegen in Schwaben und Oberbayern

Kaufbeuren/Wien (dpa/lby) - Die neue deutsche Blitzhauptstadt heißt Kaufbeuren. Mit einer Dichte von 1,23 Blitzen pro Quadratkilometer liegt die kreisfreie Stadt im Allgäu auf Platz eins des vom Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids erstellten deutschlandweiten Rankings der Landkreise, Kreise und kreisfreien Städte, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Dabei reichten diesmal außergewöhnlich wenige Blitze für Platz eins. Rosenheim Stadt als Spitzenreiter des vergangenen Jahres war da noch auf fast drei Blitze pro Quadratkilometer gekommen.