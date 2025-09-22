Bilanz der Weltmeisterschaften Gold-Party und WM-Karaoke - "Deutsche Leichtathletik lebt"

U23-Topergebnis zeigt Potenzial

"Den deutschen Rekord hole ich mir nächstes Jahr", sagte Hummel über die Bestmarke von 1988. Das Herangehen mit hohen Zielen muss der Maßstab sein. Dazu helfen Wettkampfhärte durch ständige Vergleiche mit der internationalen Konkurrenz.

"Ich würde mich freuen, wenn bei den internationalen Meetings wie etwa in der Diamond League mehr deutsche Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen würden. Man braucht internationale Wettkämpfe, um sich mit anderen zu messen", sagte Drechsler. Wichtig sei der Blick auf die Basis, denn man brauche gute Trainerinnen und Trainer, die die jungen Menschen unterstützen und fördern.

Der Unterbau ist da. Das bewies die historisch starke U23-EM in diesem Jahr in Norwegen mit 26 Medaillen. Diese "glorreiche" EM zeige das Potenzial, sagte Mihambo der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht immer um die Fragen, welche Stellschrauben muss man drehen, um erfolgreich zu sein, wie verteilt man Fördergelder am besten, wie kann man privatwirtschaftliche Unterstützung gewinnen."

"Da müssen wir einen Fokus hinsetzen"

Bügner wies auf richtungsweisende Zeiträume junger Menschen auf dem Weg in die Weltklasse hin. Zum einen im frühen Teenager-Alter, zum anderen von 20 bis 23 Jahren. "Da müssen wir einen Fokus hinsetzen", sagte er. "Wir müssen die Talente entdecken und für unseren Sport begeistern."

Die U23-Sportler von heute werden ein Gros der Olympia-Teilnehmer für 2028 und 2032 stellen. "Natürlich wird es nicht jeder bis zur Medaille schaffen, aber es ist ein sehr guter Indikator, wenn wir im U23-Bereich erfolgreich sind", sagte Bügner.