Anwohner-Pflichten Zu alt zur Gehwegreinigung? Gibt es nicht!

Der Bürgersteig ist breit genug. Auch in Albrechts. Aber an manchen Stellen, da wuchert er einfach zu, weil die Anwohner sich nicht darum scheren, was aus ihren Grundstücken heraus wächst. Ausrede hin oder her – sie sind in der Pflicht.