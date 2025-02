Bilanz der Grenzpolizei: Deutlich weniger unerlaubte Einreisen an Bayerns Grenzen

Herrmann: Arbeit der Grenzpolizei bleibt wichtig

"Zwar konnten wir im letzten Jahr deutliche Rückgänge erzielen. Aber nachdem die Zahl der unerlaubten Einreisen und Schleuserdelikte im Jahr 2023 so hoch wie nie seit der Gründung der bayerischen Grenzpolizei war, gibt es keine Entwarnung. Die Arbeit unserer Grenzpolizei ist wichtiger denn je", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Besuch am Grenzübergang Oberaudorf an der deutsch-österreichischen Grenze.