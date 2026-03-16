Dicker Rauch quillt aus einer Wohnung im fünften Stock. Am Kiliansberg in Meiningen muss ein ganzer Hauseingang geräumt werden. Die Kameraden der Feuerwehrrücken an, weitere Kräfte werden hinzugezogen, Bewohner werden betreut, ein Mann wird mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sieben Menschen müssen vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Solche Einsätze stehen nicht jeden Tag im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Für die Meininger Feuerwehr gehören sie zum Dienstjahr aber dazu.