Bilanz Buchmesse schließt knapp unter Vorjahreswerten

Nächstes Gastland Chile

Nach Tschechien in diesem Jahr wird Chile das Gastland 2027. Der Ehrengastauftritt soll unter dem Motto "Sterne der Erde" stehen, wie die Verantwortlichen bei der traditionellen Übergabe der "Gastlandrolle" zum Ende der Messe ankündigten. Die Buchmesse 2027 läuft vom 6. bis zum 10. Oktober.