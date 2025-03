Um den Lehrermangel zu begegnen, unterbreitet das Land das Angebot, dass Lehramtsstudierende bei einem erfolgreichen Abschluss ein Übernahmeangebot in Thüringen erhalten können. Laut Voigt haben sich bereits mehr als 150 angehende Pädagogen gemeldet. Die Linke-Landeschefin sagte dazu: "Statt ernsthaft anzupacken, werden Lehrkräfte aus dem Schuldienst in die Staatskanzlei geholt oder symbolisch Briefe an Studierende geschrieben mit Angeboten, die es bereits gab."