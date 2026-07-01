Beim diesjährigen Stadtradeln im Ilm-Kreis haben 1884 Bürger insgesamt 318.026 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Damit blieb die Gesamtleistung zwar leicht hinter dem Vorjahreswert von 331.796 Kilometern zurück, gleichzeitig stieg die Zahl der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr von 1.778 auf 1.884. Nach Angaben des Landratsamtes entspricht die gefahrene Strecke 7,9 Erdumrundungen. Durch die Nutzung des Fahrrads wurden zudem rund 52 Tonnen CO2 eingespart.