Bilanz 2025/26 Extremes Niedrigwasser "lässt sich nicht wegbaggern"

Eine klimaangepasste Verkehrspolitik bedeute, die Infrastruktur und die Schifffahrt stärker auf die natürlichen Wasserverhältnisse auszurichten. "Dazu gehören beispielsweise kleinere Schiffe mit geringerem Tiefgang. Staustufen sind keine Lösung, da sie die Flusslandschaft zerstören, die Verdunstung fördern und das Dürreproblem weiter stromab verlagern."

Bedingungen für eine "perfekte Dürre"

Thorsten Wagener von der Universität Potsdam bestätigte, die Abflussvolumen hätten dieses Jahr in vielen europäischen Flüssen den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten aufgewiesen. "Durch den steigenden Einfluss des Klimawandels verlieren wir die natürlichen Schnee- und Gletscherspeicher in Gebirgsregionen", sagte der Professor für hydrologische Systeme. "Überlagert sich dieses Problem mit trockenem Winter und Frühling, und mit hoher Verdunstung im Hitzesommer, dann haben wir einen perfekten Sturm - oder vielmehr eine perfekte Dürre."

Thomas Hein von der Universität für Bodenkultur Wien warnte, lang andauernde Niedrigwasserphasen führten in stark regulierten Gewässern zu einer massiven Verringerung der Lebensräume entlang der Flussufer und in den angrenzenden Flussauen. Er empfahl Renaturierungsmaßnahmen wie eine verbesserte Anbindung an Auen oder Moorvernässungen, die allerdings viel Zeit bräuchten.