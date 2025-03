Bilanz 2024: Weniger Gäste in Thüringer Jugendherbergen

Weimar (dpa/th) - Die Jugendherbergen in Thüringen haben im vergangenen Jahr einen Gästerückgang hinnehmen müssen. Die Einrichtungen verzeichneten rund 85.700 Gäste und rund 197.900 Übernachtungen, wie der Thüringer Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerkes mitteilte. Im Vergleich zu 2023 bedeutete dies einen Rückgang von 4,5 Prozent bei den Besucherzahlen und von 5,4 Prozent bei den Übernachtungen. Der Verband begründet die Abwärtsentwicklung vor allem mit einem Abbau von Herbergskapazitäten. Die Jugendherberge in Bad Salzungen (Wartburgkreis) sei Ende 2023 geschlossen worden, eine Herberge in Erfurt wurde verkauft.