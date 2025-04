Die Merkur Privatbank KGaA, die in Meiningen eine Filiale betreibt, hat im Geschäftsjahr 2024 ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt. Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte Bank steigerte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 29,5 Millionen Euro (2023: 28,9 Millionen Euro). Dies gelang, da der Provisionsüberschuss um rund 40 Prozent auf 29 Millionen Euro verbessert werden konnte. Zudem ist es dem Kreditinstitut gelungen, den Zinsüberschuss trotz des erwartungsgemäß rückläufigen Neugeschäfts in der Bauträgerzwischenfinanzierung mit 95,9 Millionen Euro konstant zu halten. Das Teilbetriebsergebnis stieg um 2,9 Millionen Euro auf 60,1 Millionen Euro, obwohl erneut Investitionen in einen gezielten Ausbau der Mitarbeiterzahl und in die fortlaufende Digitalisierung der Prozesse getätigt wurden. Die Aufwendungen für die Verwaltungen legten in 2024 auf 65,7 Millionen Euro zu. Auch der Periodengewinn konnte von 13 auf 13,8 Millionen Euro gesteigert werden, da für die Risikovorsorge 9,9 Millionen Euro zurückgestellt werden mussten. Dies schlug sich in einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf 1,49 Euro (2023: 1,39 Euro) nieder.