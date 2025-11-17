„Das sind Volksfeste, die da inzwischen gefeiert werden“, sagt eine Dame kopfschüttelnd. Nicht nur, dass Motorradfahrer den Abschnitt der Landesstraße 1112 zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach als illegale Rennstrecke nutzen. Mittlerweile, so erzählt sie, würden dabei noch Bratwürste gebraten. Auch Fotos von ihrer rasanten Fahrt könnten die Biker gar von sich machen lassen, wie Schilder am Straßenrand mit Aufschriften wie „Wir machen für Sie Ihre Bilder“ erkennen ließen. „Das ist ganz schlimm“, empört sich die Frau. „Das ist nicht mehr zu ertragen.“